В рамках Пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан Национальный Банк приступил к разработке Программы по формуле «7-20–25», направленной на повышение доступности жилищной ипотеки для широких масс. При разработке Программы Национальный Банк прежде всего обратил внимание на опыт прошлых программ.

Начиная со второй половины этого года, начнется подача заявлений о предоставлении жилья. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил директор Южно-Казахстанского филиала Республиканского Государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан» А. Ботанбеков.

По его словам, Национальный Банк намерен запустить Программу «7-20-25» на условиях, определенных Главой государства: под 7 % годовых, на 25 лет, с первоначальным взносом 20 %.

«Национальным Банком определены четыре основных этапа подготовки к реализации Программы «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». При реализации первого этапа необходимо восстановить механизм секьюритизации ипотечных кредитов, максимально задействовав возможности банков и фондового рынка. Уже в ближайшее время Правление Национального Банка рассмотрит вопрос создания 100 %-ной дочерней специальной компании — оператора Программы. Капитал новой компании будет сформирован за счет средств Национального Банка», — рассказал А. Ботанбеков.

Также он отметил, что капитал необходим компании для привлечения средств с финансового рынка на рыночных условиях на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками по формуле 7-20-25.

Стоит отметить, второй этап подразумевает признание этой компании финансовым агентством для эффективной реализации Программы.

Третий этап характеризуется тем, что новые возможности жилищной инициативы являются беспрецедентным шагом государства, предоставляют каждому льготные условия. В программе сможет принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход. Четвертый этап обозначает, что льготные ипотечные кредиты должны быть полностью обеспеченными и абсолютно возвратными.

Необходимые законодательные поправки Национальный Банк направит на рассмотрение в Правительство уже в марте.