В этом году в ЮКО лето выдастся засушливым. Если в других регионах Казахстана наши соотечественники страдают от избытка воды, то в южной части страны, согласно прогнозам синоптиков «Казгидромет», запасов снега и дождевых осадков меньше нормы на 40-50%.

Представители «Казсушар» уже приступили к решению вопроса по обеспечению крестьянских хозяйств поливной водой в сезон засухи.

Вместимость Бадамского водохранилища 60 миллионов кубических метров воды. Сегодня оно заполнено на 87 процентов. Запасы воды необходимы для полутора тысяч гектаров полей региона. Зависят от водохранилища и хозяйства Шаульдера.

На территории области всего 43 водохранилища. Один из крупных водозаборов — Шардаринское водохранилище, проектная вместимость 5 млрд. 200 млн. кубических метров. Сброс воды сегодня составляет 406 млн. кубических метров в секунду. Это на 296 млн. меньше, чем годом ранее. Не лучшим образом обстоят дела и на Коксарайском контррегуляторе.

«В прошлом году уровень воды был выше. На Бадамском водохранилище в 2017 году сброс воды составлял 260 кубических метров. В этом году сброс составляет всего 30 кубических метров», — сказал Аскар Кыстаубаев, главный специалист ГКП ЮКПФ «Казсушар».

По словам специалистов, для полноценного и бесперебойного обеспечения поливной водой крестьянских хозяйств воды недостаточно! В водохранилищах сегодня собрано лишь 63 процента от запланированного объема воды. О возможной засушливой весне и испепеляющем лете специалисты предупреждали дехкан еще в ноябре прошлого года.

«Весной и летом возможна нехватка поливной воды. И это все из-за редких осадков», — говорит Маханбек Жазыкбаев, директор ГКП ЮКПФ «Казгидромет».

Точные прогнозы погоды сегодня не берется давать ни один синоптик. Одна надежда на небесную канцелярию. Крестьян могут спасти лишь обильные весенние дожди.

Бахром Абдуллаев