Жара до 45°C: угроза фермерам и всему живому

По данным «Казгидромета», это лето будет одним из самых жарких за последние годы. Осадки — ниже нормы. Температура в большинстве регионов страны поднимется до +45 градусов, особенно в южных и юго-западных областях.

Аружан Муратова, пресс-секретарь РГП “Казгидромет”: «Лето 2025 года в целом будет в пределах нормы, но в южных регионах ожидаются экстремальные температуры до +45°C. Осадков в начале и конце лета будет меньше обычного. В августе средняя температура превысит норму на один градус».

Первыми удары жары примут на себя фермеры. Без дождей и при 45-градусной жаре почва будет стремительно терять влагу. Под угрозой окажутся урожаи пшеницы, кукурузы и люцерны. По словам агрономов, уже весной уровень влажности почвы был вдвое ниже необходимого.

Женисбек Абдираимов, кандидат сельскохозяйственных наук: «Из-за засухи около 20–25% фермерских хозяйств могут обанкротиться. Особенно пострадает растениеводство. А это, в свою очередь, может привести к росту цен на продукты».

Но жара бьет не только по полям. Врачи предупреждают: знойное лето — серьёзный вызов для здоровья. В первую очередь пострадают гипертоники и сердечники. И если раньше рисковали в основном пожилые, то теперь — и молодежь.

Василия Якупова, кардиолог: «В жару повышается риск гипертонии, аритмии, инфаркта и инсульта. Основная причина — обезвоживание и сгущение крови. В самые горячие часы нужно оставаться в помещении, пить больше воды, избегать тяжелых нагрузок и обязательно продолжать прием назначенных лекарств».

Растущая жара повышает и риск пожаров. Министр экологии призвал казахстанцев проявлять максимум осторожности на природе.

Ерлан Нысанбаев, министр экологии и природных ресурсов РК: «Прошу всех быть максимально внимательными. В этом году риск лесных и степных пожаров особенно высок. Разведение костров в лесах запрещено. При обнаружении очага огня сразу сообщайте в службы спасения или по номеру МЧС. Ваша бдительность сейчас особенно важна».

С начала года в лесах Казахстана уже зарегистрировано 32 пожара на площади почти 5 тысяч гектаров. Основные причины — человеческий фактор и сухие грозы. Эксперты напоминают: каждый неосторожный шаг на природе в этом году может обернуться катастрофой.