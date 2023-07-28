С нехваткой воды и гибелью урожая столкнулись фермеры

Фермеры на юге и севере страны страдают от засухи.

Поля уже с уже высаженными различными культурами высыхают без воды под палящим солнцем. Фермеры просят объявить в регионах, где установилась аномальная жара режим ЧС. Так, в Жамбылской области погибли 50% или 5 тысяч гектаров сахарной свеклы. Фермеры вложили в посевы миллионы.

«Фермеры вложили на 1 гектар сахарной свеклы от 500 до 800 тысяч тенге и у всех практически кредиты, технику брали в лизинг, долги и в этом году они физические не смогут оплатить свои долги. Нужно объявить режим ЧС на республиканском уровне, выплатить компенсацию за каждый гектар сахарной свеклы, кукурузы и овощей», — говорит Саха Манатов, председатель ассоциации свекловодов Жамбылской области.

По словам представителей ассоциации фермеров Казахстана, на севере страны установилась аномальная жара и урожай не выдержал аномальных температур. А вот на юге другая проблема, на фоне жары фермеры ощущают еще и острую нехватку поливной воды. А ведь здесь выращивают социальное зерно — рис, которой требуется большое количество влаги. Без воды может произойти засоление почв, говорят специалисты.

«По воде проблема где орошаемые области, Жетысуская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская они воду берут с наших сопредельных государств. Соседи нам объясняют что у них у самих воды нет», — говорит Акпар Мауленов, заместитель председателя ассоциации фермеров Казахстана.

Пострадавшим от засухи фермерам могут дать отсрочку по кредитам. Холдинг «Байтерек», Аграрная кредитная корпорация и «КазАгроФинанс» рассмотрят возможность предоставления пролонгации займов.

«АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Аграрная кредитная корпорация и АО «Казагрофинанс» необходимо оказывать содействие в предоставлении отсрочки по уплате кредитов тем фермерам, которые действительно пострадали», — рассказал Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра.

Специалисты говорят пролонгация кредитов было бы хорошим подспорьем для фермеров. Чтобы цены на конечную продукцию для потребителей не подскочили, предпринимателям также требуется дизельное топливо по сниженной цене. Как на стоимости сахара, риса и овощей скажется засуха и нехватка воды станет ясно уже осенью.