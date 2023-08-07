Засуха ждет три региона Казахстана в августе

Несмотря на то, что самый жаркий месяц в году, июль, закончился, высокая температура воздуха все еще сохранится во многих регионах Казахстана.

«Казгидромет» озвучил окончательный прогноз засухи на август. Так, умеренную засуху синоптики прогнозируют в некоторых районах Актюбинской, Кызылординской области и в Кызылорде, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской Костанайской области и в окрестностях Караганды.

Жителям этих и еще трех регионов где прогнозируют сильную засуху, рекомендуют не выходить на улицу днем, в самую жару, пить больше воды и в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачам.

«Сильная засуха в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области, в Айтекебиском районе Актюбинской области, в Кармакшинском районе Кызылординской области», — рассказала Алина Исмагулова, пресс-секретарь РГП «Казгидромед».

Запастись терпением придется и фермерам, которые страдают от засухи и с нетерпением ждут дождей.