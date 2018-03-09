В КУИС не подтверждают информацию о побеге Токмади. Но все выездные пути из города — в сторону Алматы и Шымкента — перекрыты. Корреспондент Today.kz связался с пресс-службой КУИС МВД РК, где это сообщение не подтвердили.

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о том, что Муратхан Токмади якобы совершил побег из областной больницы в Таразе.

«Мы не подтверждаем», — сказал руководитель пресс-службы КУИС МВД РК Галымжан Хасенов.

Но на данный момент все выездные пути из города — в сторону Алматы и Шымкента — перекрыты.

Ведется тщательный досмотр всех выезжающих транспортных средств. Обыскиваются салоны и багажники автомобилей.

Сотрудники полиции на руках имеют ориентировки.