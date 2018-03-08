В соцсетях прошла информация, что Муратхан Токмади сбежал из областной больницы Тараза. По имеющейся информации, признавшийся в убийстве банкира Ержана Татишева бизнесмен объявлен в розыск, сообщает zakon.kz.

Вечером, 8 марта, стало известно, Муратхан Токмади сбежал из областной больницы Тараза.

После 19.00 Токмади был доставлен в областную больницу в Таразе в связи с жалобами на здоровье. Что случилось дальше — неизвестно, но больницу Муратхан покинул самостоятельно и охранявшие его сотрудники тут же забили тревогу. По имеющимся данным, в Жамбылской области объявлен план-перехват и перекрыты все выезды из Тараза.

Напомним, что в Таразе проходит суд по делу об убийстве Ержана Татишева, владельца и руководителя банка «Туран-Алем». Адвокат семьи Татишева дал в Шымкенте пресс-конференцию, где рассказал о привлечении иностранных специалистов к судебному делу.

Управление внутренних дел Тараза распространило ориентировку на Токмади.