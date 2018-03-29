После трагедии в Кемерово места массового скопления людей в Шымкенте проверяются более, чем тщательно. Специалисты выявляют малейшие нарушения, а предприниматели, владельцы и руководители предприятий выполняют все предписания.

Современные дымовые датчики чувствительны к малейшему задымлению. Работник обязан немедленно отреагировать на возникшую ситуацию и сообщить о ней по телефону в пожарную охрану: с городских телефонов — по номеру «101», с мобильных телефонов — «112», назвать полный адрес и объяснить месторасположение здания, описать место возникновения пожара, свою должность и фамилию.

Информация о возможном пожаре в фойе первого этажа Дворца детства и юношества сразу поступает на пульт спасателей. Они выведут детей в безопасное место.

«Нам очень повезло. 5-6 лет назад в здании сделали капитальный ремонт. В ходе строительства учли все требования и по пожаробезопасности и ЧС. У нас имеется на каждом этаже план эвакуации, также гидранты и огнетушители. Есть запасные выходы, откуда можно беспрепятственно покинуть здание. Есть выходы и актовом зале, и танцевальном», — Наталья Романова, руководитель дворца уверена в безопасности детей.

В начале учебного года во дворце школьников проводили общее собрание, где детям и родителям объясняли основы безопасности, в том числе и при чрезвычайных ситуациях. Это обычная практика, говорит Романова.

«По заданию городского отдела образования на этой неделе мы проведем собрание с коллективом, отдельно с родителями и детьми. Еще раз напомним алгоритм действий при пожарах и внештатных ситуациях. С детьми безопасность пройдем в игровой форме, там они проще запоминают», — поясняет директор детского учреждения.

У шымкентских школьников сейчас весенние каникулы. Многие из них проводят досуг в ДЮЦе. Дети занимаются в кружках и секциях. Каждый из ребят проинструктирован, как вести себя в случае пожара.

«Да я знаю как поступить при пожаре. Я должна закрыть вот так рот и нос платком, или другой одеждой, причем мокрой и бежать к выходу. Родители мне все время говорят, что я должна быть внимательна. Поэтому я стараюсь слушать взрослых», — рассказывает школьница.

«Бежать нужно к выходу. Не паниковать. Слушать педагогов. У нас во дворце школьников проводят мероприятия, где нам рассказывают о правильных действиях при пожаре…», — поддерживает разговор еще одна девочка.

Наша съемочная группа побывала и в крупном торговом центре Шымкента. Трехэтажное здание на площади Аль-Фараби оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и сетью наружных пожарных гидрантов.

В арендуемых помещениях, по заверению руководства строго соблюдаются меры пожарной безопасности. В случае задымления дымовые датчики подают сигнал на пункт центрального наблюдения, через три секунды включается система речевого оповещения и начинается эвакуация людей. В этот же момент производится незамедлительный вызов служб ДЧС.

Кирилл Закарлюк, представитель торгового центра; «Система оповещения в случае нештатных ситуации включается сигнализация. В здании существует 18 пожарных выходов. Администрация, персонал и службы спасения будут направлять людей к выходу.»

Как заверил нас представитель центра, здание построено с учетом необходимых норм. При строительстве использованы такие материалы, как железобетон и металл.

Даже если в торговом центре вдруг отключится свет, все таблички все равно будут светиться, указывая на аварийные выходы.

Кирилл Закарлюк, представитель торгового центра: «На случай отключения электричества у нас есть генераторы. При пожаре есть у нас на территории два огромных резервуара с запасом воды емкостью 1000 кубов».

Кирилл рассказал, что во время внештатной ситуации сразу прекратится работа лифтов и эскалаторов.

«Спускаться по ним нельзя. Только лестницы. Есть запасные выходы. Двери открываются наружу, внутрь не открываются. Это сделано,чтобы люди в панике не заходили обратно за оставшимися вещами…», — пояснил Кирилл Закарлюк.

Проверка работоспособности системы автоматического пожаротушения и дымоудаления проводиться раз в 40 дней. Выполнение всех требований пожаробезопасности ЧС гарантирует спасение людей.

В ближайшие дни тотальная проверка ждет все без исключения торгово-развлекательные центры Казахстана. Всеобщую ревизию мест массового скопления людей проанонсировал сам глава правительства. Соответствующее поручение Бакытжан Сагинтаев дал руководству МВД.

В перечень также вошли рынки, гостиницы, столовые, школы, больницы и детские сады.

Шынар Оразова