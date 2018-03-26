В специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента началось рассмотрение дела в отношении бывшего прокурора Туркестана Махата Зулпыхарова и экс-сотрудника прокуратуры Бахыта Жунисбекова.

«Зулпыхаров обвиняется по части 4 статьи 366 «Получение взятки преступной группой в особо крупном размере» УК РК», — сообщил судья-координатор со СМИ специализированного межрайонного суда по уголовным делам (СМУС) Южно-Казахстанской области Абинур Карабаев.

Известно, что ранее дело Махата Зулпыхарова поступило в Туркестанский районный суд, однако было отозвано местной прокуратурой на доследование в связи с участием в коррупционной схеме второго лица. В итоге в связи с тяжестью преступления – крупным размером взятки в 100 тысяч долларов США – дело было перенаправлено в СМУС. Бахыт Жунисбеков проходит по делу как соучастник.