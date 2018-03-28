В Парк Абая почтить память погибших в жутком пожаре в торговом центре в Кемерове собрались сотни шымкентцев. К вечному огню люди ставят зажженные свечи, несут игрушки и цветы. В 18:00 около тысячи белых воздушных шаров, как символ чистоты детских душ, взмыли в небо.

— Я пришла с сыном и внуком, я не могла не прийти, это горе наше, общее. Как быть и как с этим мириться, я не знаю. У меня нет слов, — навзрыд говорит Нина Васильева.

Шымкентцы не сдерживают эмоций, люди плачут, вместе с россиянами скорбим и мы. С каждой минутой людей возле Вечного огня становилось все больше…

Напомним, возгорание в торговом центре произошло 25 марта. Потушить огонь удалось только на следующий день, здание выгорело почти полностью. Погибли по меньшей мере 64 человек, из которых 41 ребенок. 28 марта объявлено в России днем траура.

Шуддин Саидов