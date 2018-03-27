Руководитель школы «Стоп Угроза» Лия Шарова рассказала, как можно сохранить безопасность детей при пожаре в общественном месте, передает Tengrinews.kz.

Приучить детей быстро покидать здание.

В том случае, если вы часто бываете в общественных местах, эксперт порекомендовала приучать детей к игре «Найди выход».

«Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. А приучая ребенка, вы и сами станете обращать на это внимание. Потому в течение двух-трех недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. Можно уточнить у сотрудников», — приводятся слова эксперта на странице детского центра безопасности «Ангел» в Facebook.

Как правильно покидать здание при эвакуации?

Лия Шарова пояснила, что в случае эвакуации следует двигаться только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади.

«Вы встретитесь после того, как выйдете наружу. Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди. Идем, скрестив руки на груди, выставив локти немного вперед и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно», — пояснила она.

При этом эксперт пояснила, что делать в том случае если вы упали, когда покидали здание.

«Если упали: никаких «сгруппироваться». У вас есть три секунды, чтобы встать любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто, и, как обезьяна, взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево не будет нам рад. И даже, возможно, стукнет по голове. Но вы успеете встать. Потренируйтесь дома», — рекомендует она.

Как обезопасить детей от дыма?

Здесь эксперт порекомендовала дышать через влажную ткань, при этом она отметила, что, как правило, вода под рукой имеется не часто, и в этом случае Лия Шарова предложила альтернативу.

«Берем любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань. Моча гораздо лучше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода. Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно. Но это настроение «не стыдно» можно создать только в диалоге и лучше — между детьми. В каждом классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: А что смешного? Если это спасет жизнь», — заключила эксперт.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Позже стало известно, что в рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.