В Кемерово завершился демонтаж надземной части бывшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», где при пожаре в марте погибли 60 человек, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.
«На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель», — уточнил собеседник агентства.
Также организованы вывоз и складирование металлоконструкций.
Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанных под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после ЧП признали аварийным. В основном четырехэтажном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушилась крыша. В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника.Ранее власти сообщали, что к первому сентября на месте народного мемориала, который появился рядом со зданием ТЦ в первые дни после трагедии, установят памятный камень и скамейки. Кроме того, там планируют разбить сквер, одним из элементов которого станет мемориальный арт-объект — металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.
Трагедия в «Зимней вишне»
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.
Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.