«На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель», — уточнил собеседник агентства.

Также организованы вывоз и складирование металлоконструкций.

Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанных под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после ЧП признали аварийным. В основном четырехэтажном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушилась крыша. В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника.Ранее власти сообщали, что к первому сентября на месте народного мемориала, который появился рядом со зданием ТЦ в первые дни после трагедии, установят памятный камень и скамейки. Кроме того, там планируют разбить сквер, одним из элементов которого станет мемориальный арт-объект — металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.

Трагедия в «Зимней вишне»

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.