Шымкентские таксисты посадили 64 саженца в память о погибших в Кемерово. Сотрудники одного из городских таксопарков высадили молодые деревца в память о погибших в страшном пожаре.

Необычную акцию памяти таксисты провели в одной из городских школы Шымкента. Так что память будет долгой, уверены представители таксопарка. Мужчины считают, что именно школьники, ухаживая за деревцами, сделают сад памяти.

Во время общения с журналистами таксисты попросили не называть организацию таксопарка, а лишь донести до людей о том, что между людьми нет границ и делений — трагедии всегда общие.

«Это наше общее горе, мы должны помнить и ценить каждый момент жизни. Дети и взрослые погибли в Кемерово в абсолютно мирное время. Мы не хотим никого осуждать, это не нам решать. Мы хотим запомнить всех детей, это наши общие дети. А эти деревья будут напоминать нам о том, что жизнь не завершилась. Пусть деревья эти растут, вечная память погибшим в этой страшной трагедии», — отметили парни.

Фото из закрытого сообщества мессенджера

Напомним, акция в память о погибших в Кемерово уже проходила в Шымкенте. Горожане выпустили в воздух тысячи белых шаров. На месте сбора в парке Абая шымкентцы оставили огромное количество цветов и детских игрушек.

К слову, в Алматы игрушки и цветы жители южной столицы несли к Консульству РФ. После завершения акции поддержки и сочувствия, игрушки были почищены и переданы детям, оставшимся без попечения родителям. Сотрудники Консульства отвезли плюшевых мишек в приюты Алматы.