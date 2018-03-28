В дежурную часть ОП Сарагашского РУВД с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица совершили разбойное нападения на дом соседей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестные лица в масках ворвались в дом, избили и связали хозяина, его жену и детей. Затем они похитили деньги и золотые украшения и скрылись с места преступления. Потерпевшего, хозяина дома, с телесными повреждениями доставили в больницу.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали преступную группу. Ими оказались жители Шымкента 1982, 1986, 1989, 1990 годов рождения.

Трое из членов преступной группы взяты под стражу. Остальные двое находятся в розыске. Подозреваемые ранее судимые.

В ходе расследование следователи ОП СарагашскогоРУВД установили причастность задержанных к разбойному нападению, совершенному ими в Мактааральском районе в конце прошлого года. Полицейские не исключают причастность преступной группы к совершению других аналогичных преступлений.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье разбой.