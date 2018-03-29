Территория «зеленого пояса» Шымкента продолжает расти. Сотрудники ГКП «Жасыл аймак» уже приступили к высадке молодняка на 25 гектарах земли питомника. После того, как саженцы пойдут в рост, их пересадят на территорию Зеленого пояса.

Согласно плану, территория Зеленого пояса Шымкента в целом увеличится на 13 тысяч гектаров.

С раннего утра сотрудники ГКП «Жасыл аймак», вооружившись лопатами, тяпками и ведрами приступают к высадке молодняка. Юные побеги посадят на 10 гектарах. Планируется вырастить 200 тысяч тополей и плодовые деревья. Их отростки были собраны глубокой осенью, а затем отправлены на хранение. Сейчас для посадки самое время.

«Семена плодовых деревьев мы на протяжении всей зимы хранили на складе, закопав их в песок. В этом году мы их высадим, а в следующем году, когда они окрепнут и подрастут, пересадим в другое место», — рассказывает Сман Даусеитов, директор ГКП «Жасыл аймак».

Первое дерево на территории Зеленого пояса в 5064 гектара посадили в 2009 году. В этом году специалисты планируют увеличить территорию еще на три тысячи гектаров. А к 2021 году озеленители надеются закольцевать весь Шымкент в зеленый пояс.

«Сегодня количество деревьев превысило 4 млн 200 тысяч. У нас есть небольшие проблемы с нехваткой поливной воды. В связи с этим мы подали заявку на бурение 10 дополнительных скважин. Сейчас у нас есть 8 скважин», — говорит Бердибек Керимбекулы, заместитель директора ГКП «Жасыл аймак».

И это не только зеленые лёгкие города, но и неплохой урожай. В этом году фруктовые деревья дадут первые плоды. Яблони высажены на территории в 20 гектаров. В государственном саду надеются получить неплохой урожай урюка, груш и орехов.