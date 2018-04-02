На акима Туркестана возложена еще одна обязанность

Прошла внеочередная ХХХIV конференция Туркестанского городского филиала партии «Нур Отан». В политическом мероприятии участвовали 182 делегата, первый заместитель председателя ЮКОФ партии «Нур Отан» Нурмахан Жолдасов, представители СМИ.

На повестке дня два вопроса «Отчет о проделанной работе за 2017 год первого заместителя председателя Туркестанского городского филиала партии «Нур Отан» Алмасбека Темирбаева и организационный — выборы председателя.

Собравшиеся отчет выслушали с большим вниманием. Выступившие в прениях оценили работу партийца на «удовлетворительно» и высказали свои мнения по укреплению состава партии «Нур Отан», по повышению уровня образования в школах, по выполнению пяти социальных инициатив.

Умбет Жусипбаев, депутат областного маслихата: «Я не был записан. Но готов высказать свое мнение. Городской филиал с поставленными задачами на 2017 год справился. Необходимо продолжить работу по воспитанию подрастающего поколения. Ведь они наше будущее, завтра они будут работать. И поэтому нам нужна грамотная молодежь. Следовательно необходимо повысить требования: повысить качество образования. Я далек от мысли, что наша образовательная система плохая. Нет. Наши дети учатся за рубежом. Это говорит о том, что образование у нас хорошее. Но нужно идти в ногу со временем. Необходимо повысить заработную плату учителям и создать все условия, чтобы они не думали о житейских проблемах, а учили наших детей».

Каждый из выступающих старался отметить актуальность послания Президента и пяти социальных инициатив. Обеспечение жильем, снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников, дальнейшая газификация страны хорошая поддержка населения.

По завершению обсуждения, сразу же перешли ко второму вопросу. Организационный — выборы председателя. Партийцы единогласно выбрали акима города Туркестана Тажибека Мусаева председателем Туркестанского городского филиала партии «Нур Отан».

Тажибек Мусаев, председатель Туркестанского городского филиала партии «Нур Отан»: «Спасибо за оказанное доверие. Буду стараться. Призываю всех сообща приступить к реализации пяти социальных инициатив Елбасы. Ведь там не только задачи, но и есть пути их реализации, каким путем и в какой последовательности».

Шынар Оразова