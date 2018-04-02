На акима Туркестана возложена еще одна обязанность
Прошла внеочередная ХХХIV конференция Туркестанского городского филиала партии "Нур Отан".

Прошла внеочередная ХХХIV конференция Туркестанского городского филиала партии «Нур Отан». В политическом мероприятии участвовали 182 делегата, первый заместитель председателя ЮКОФ партии «Нур Отан» Нурмахан Жолдасов, представители СМИ.

На повестке дня два вопроса «Отчет о проделанной работе за 2017 год первого заместителя председателя Туркестанского городского филиала партии «Нур Отан» Алмасбека Темирбаева и организационный — выборы председателя.

Собравшиеся отчет выслушали с большим вниманием. Выступившие в прениях оценили работу партийца на «удовлетворительно» и высказали свои мнения по укреплению состава партии «Нур Отан», по повышению уровня образования в школах, по выполнению пяти социальных инициатив.

Умбет Жусипбаев, депутат областного маслихата: «Я не был записан. Но готов высказать свое мнение. Городской филиал с поставленными задачами на 2017 год справился. Необходимо  продолжить работу по воспитанию подрастающего поколения. Ведь они наше будущее, завтра они будут работать. И поэтому нам нужна грамотная молодежь. Следовательно необходимо повысить требования: повысить качество образования. Я далек от мысли, что наша образовательная система плохая. Нет. Наши дети учатся за рубежом. Это говорит о том, что образование у нас хорошее. Но нужно идти в ногу со временем. Необходимо повысить заработную плату учителям и создать все условия, чтобы они не думали о житейских проблемах, а учили наших детей».

Каждый из выступающих старался отметить актуальность послания Президента и пяти социальных инициатив. Обеспечение жильем, снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников, дальнейшая газификация страны хорошая поддержка населения.

По завершению обсуждения, сразу же перешли ко второму вопросу. Организационный — выборы председателя. Партийцы единогласно выбрали акима  города Туркестана Тажибека Мусаева председателем  Туркестанского городского филиала партии «Нур Отан».

Делегаты избрали председателем Тажибека Мусаева.

Тажибек Мусаев, председатель Туркестанского городского филиала партии «Нур Отан»: «Спасибо за оказанное доверие. Буду стараться. Призываю всех сообща приступить к реализации пяти социальных инициатив Елбасы. Ведь там не только задачи, но и есть пути их реализации, каким путем и в какой последовательности».

Шынар Оразова

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