В Казахстане изменилась процедура онлайн-регистрации по месту жительства на портале «электронного правительства», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

«Теперь, чтобы получить прописку, гражданам потребуется чуть больше 20 минут. Кроме того, благодаря изменениям в Налоговом кодексе Республики Казахстан с января этого года больше не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее при прописке на портале «электронного правительства» нужно было оплатить государственную пошлину в размере 10 процентов от МРП, а потом посетить фронт-офис госкорпорации «Правительство для граждан», где сотрудник миграционной службы проводил запись данных о регистрации на чип удостоверения личности.

«С марта этого года процедура регистрации по месту жительства на портале значительно упрощена. Теперь после авторизации на egov.kz собственника недвижимости и гражданина, желающего прописаться, последний подает заявку, которую собственник подтверждает с помощью своей электронной цифровой подписи. Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, после которых можно заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными», — сообщили в пресс-службе.

Услуга полностью автоматизирована и доступна онлайн во всех регионах Казахстана при наличии ЭЦП.