Вдвое короче стал путь к семейному счастью в Шымкенте

Под звуки свадебного марша, молодожены, волнуясь, входят в зал регистрации. История любви Натальи и Ивана началась два года.

В этом году пара решили узаконить отношения и одними из первых попали под новшества: брак теперь регистрируется не в РАГСе, а в госкорпорации «Правительство для граждан». По словом молодожёнов, это удобно и быстро: вместо прежнего 30-дневного срока ожидания, всего 15 дней, после подачи заявления.

Наталья Далаленкова, невеста:

«Решили зарегистрировать свой брак и стать полноценной семьей. Готовились относительно не долго. Так как нам нужно было ждать две недели до регистрации, мы за это время успели подготовиться. Это очень удобно. Две недели не такой большой срок, но достаточно для того, чтобы подготовиться и прийти сюда. Рад, что здесь нас так хорошо встретили».

Иван Далаленков, жених:

«Я очень рад. Причина всему этому, нашего брака, только одна — любовь!»

Прием и обработка заявлений по регистрации брака, а также принятие решений и выдача результатов по-прежнему будут осуществляться РАГСами. Чтобы создать семью достаточно подать заявку лично или через портал электронного правительства. В госкорпорации уже узаконили брак больше 50 пар.

Акбота Карнакбаева, руководитель отдела РАГС г. Шымкента:

«В прошлом году были внесены изменения и дополнения в закон. Поэтому теперь мы регистрируем брак в правительстве для граждан. Все функции, как бракосочетание, регистрация рождения ребенка и так далее теперь мы выполняем через госкорпорацию. Заявки будут обрабатываться около 15 дней, после приходит сообщение о том, где и в какое время они могут забрать свои документы. В прошлом году в Шымкенте поженились около 8 тысяч человек».

Молодожены могут выбрать — торжественную церемонию бракосочетания или просто расписаться вдвоём без гостей. Размер пошлины для молодоженов составляет около трех с половиной тысяч тенге.