ТОП-3 востребованных «семейных» госуслуг

В Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкента назвали наиболее востребованные «семейные» госуслуги.

Среди них услуги по регистрации рождения детей, назначению соцвыплат по потере дохода в связи с беременностью и родами и назначению пособий на рождение ребенка и по уходу за ним.

Так, за 4 месяца текущего года более 3 тысяч новоиспеченных родителей получили свидетельства о рождении ребенка через ЦОНы Шымкента. За этот же период более 18 тысяч молодых мам получили пособия на рождение ребенка и по уходу за ним. Соцвыплаты по потере дохода в связи с беременностью и родами назначены более 7 тысячам шымкентцев.

Отметим, что оформить все эти услуги можно не только в ЦОНах, но и проактивно- при помощи SMS, для этого необходимо иметь регистрацию в базе мобильных граждан.

К слову, проактивная услуга по рождению ребенка стала хорошей возможностью для молодых мам. Они смогут оформить пособия без лишних забот. Сразу после рождения ребенка родителям поступает SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша.

Все сведения портал Электронного Правительства подтягивает из информационных систем госорганов, а недостающие — запрашивает у услугополучателя посредством SMS-сообщений. Так, с начала года более 9 тысяч шымкентских семей оформили услуги по рождению ребенка проактивным способом.

Стоит отметить, что пособие по рождению ребенка и уходу за ним молодые мамы могут оформить в любом ЦОНе страны вне зависимости от прописки. Также, оформить услугу можно бесплатночерез банковские приложения. Сделать это можно в любое время, но в течение года после рождения ребенка.