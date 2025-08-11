Регистрацию по месту жительства полностью переведут в онлайн

В Казахстане регистрация по месту жительства переходит полностью в онлайн-формат. Об этом говорится в совместном приказе МВД и Минцифры, опубликованном на сайте «Открытые НПА». Обсуждение документа продлится до 25 августа.

В содержании проекта говорится, что госуслуга «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан» для физических лиц переводится исключительно в онлайн-формат. Реализация проекта продлится до 30 июня 2026 года.

Также в документе говорится, что проект разработан для совершенствования процесса и повышения эффективности оказания госуслуг.

В Казахстане регистрация по месту жительства — это обязательная процедура, с помощью которой государство фиксирует, где фактически проживает гражданин или иностранец. Регистрация нужна для учета населения, планирования инфраструктуры и оказания госуслуг. Есть постоянная регистрация и временная. Зарегистрироваться должны все граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в стране более 5 дней (для визовых стран) или более 30 дней (для безвизовых стран). Оформить регистрацию можно через eGov.kz или через банковские приложения.