Расчет оплаты по месячной норме тепловой энергии Гкал/кв. м.

Месячную норму расчетного месяца умножаем на площадь квартиры — это количество тепловой энергии на всю площадь за месяц, умножаем на стоимость 1 Гкал, получаем стоимость отопления за расчетный месяц.

Нормы тепловой энергии по месяцам Гкал/кв. м.: ноябрь — 0,0158, декабрь — 0,0216, январь — 0,0242, февраль — 0,0199, март — 0,0125.

Стоимость 1Гкал — 7266,58 тенге с НДС.

Расчет оплаты по стоимости за 1 кв. м.

Так как разное количество дней в месяцах и разные нормы тепловой энергии по месяцам, стоимость 1 кв.м. разная по месяцам и рассчитывается на каждый месяц.

Норму тепловой энергии умножаем на стоимость 1 Гкал. Получаем стоимость 1 кв.м за месяц.

Ноябрь — 114,81 тенге (0,0158 х 7266,58), декабрь — 156,96 (0,0216 х 7266,58),

январь — 175,85 (0,0242 х 7266,58), февраль — 144,60 (0,0199 х 7266,58), март — 90,83 (0,0125 х 7266,58).

Стоимость 1 кв. м расчетного месяца умножается на площадь квартиры — получаем стоимость отопления за расчетный месяц.

Об утверждении Методики расчета тарифов или их предельных уровней ра регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжжению тепловой энергией.

Утверждена

приказом и.о. Председателя Агентства

Республики Казахстан

по регулированию

естественных монополий

от 17 сентября 2013 года № 284-ОД

Методика расчета тарифов или их предельных уровней на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению тепловой энергией.

Механизм расчета тарифов или их предельных уровней на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению тепловой энергией.

5. Определение объема потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии.

21. Месячный объем потребления тепловой энергии, отпущенный на отопление (Qот. без ОПУ) для бытовых потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, определяется по следующей формуле:

Qот. без ОПУ = Qнорма от. * Sкв. (Гкал), где:

Qнорма от. – месячная норма потребления по теплоснабжению для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, утвержденная уполномоченным органом в порядке, установленном Правилами, Гкал/м²;

Sкв. – отапливаемая площадь квартиры потребителя или помещения субпотребителя, принятая на основании правоустанавливающих документов, м².

6. Механизм расчета размера платы за регулируемую услугу по

снабжению тепловой энергией для потребителей

24. Плата за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией утверждается уполномоченным органом для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии:

на отопление — для бытовых потребителей из расчета на один м² отапливаемой площади в месяц (Пот. без ОПУ)

25. Плата за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией на отопление для бытовых потребителей при отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии (Пот. без ОПУ) определяется по следующей формуле:

Пот. без ОПУ = Qнорма от. * Тбез ОПУ (тенге за 1 квадратный метр (далее — тенге/м²)),

где:

Qнорма от. – месячная норма потребления по теплоснабжению для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, утвержденная уполномоченным органом в порядке, установленном Правилами, Гкал/м²;

Тбез ОПУ – тариф, утвержденный уполномоченным органом для соответствующей группы потребителей при отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии, тенге/Гкал.

Автор: Сергей W.