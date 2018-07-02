Письмо, которое пришло на наш сайт от постоянного читателя и борца за права потребителей Сергея Воронина, мы опубликовали. Посчитали, что многим будет интересны его математические выкладки по начислению оплаты за тепло в Шымкенте.

Как водится в таких ситуациях, есть и обратная сторона медали, точнее позиция, которую занимает антимонопольный комитет. Естественно, что мы даем вторую сторону, чтобы расставить все точки над «i»

«Куатжылуорталык» обсчитал шымкентцев. Антимонопольный отвечает: ВСЕ ЗАКОННО.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (далее – Департамент) касательно опубликованной 1 июля текущего года новости: «Куатжылуорталык» обсчитал шымкентцев. Антимонопольный отвечает: ВСЕ ЗАКОННО» опровергает утверждение ошибочности начислений со стороны ГКП «Куатжылуорталык» и поддержке антимонопольного органа по следующим основаниям.

Методикой расчета тарифов или их предельных уровней на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению тепловой энергией, утвержденной приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 284-ОД плата за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией на отопление для бытовых потребителей при отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии (Пот. без ОПУ) определяется по следующей формуле:

Пот. без ОПУ = Q норма от. * Т без ОПУ тенге/м2,

где:

Q норма от. – месячная норма потребления по теплоснабжению для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, утвержденная уполномоченным органом в порядке, установленном Правилами, Гкал/м2;

Т без ОПУ – тариф, утвержденный уполномоченным органом для соответствующей группы потребителей при отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии, тенге/Гкал.

В соответствии с Законом РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» утверждение нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета относится к компетенции акимата области, города республиканского значения, столицы.

Постановлением акимата Южно-Казахстанской области от 22 апреля 2015 года № 114 утверждена норма потребления по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, в размере 0,094 Гкал/кв.м на отопительный период без разбивки по месяцам.

Потребители услуг обязаны оплачивать полученную услугу по теплоснабжению и отсутствие ежемесячной утвержденной нормы не является основанием для отказа в утверждении платы. Учитывая данные обстоятельства, Департаментом для удобства потребителей предусмотрено

распределение платы равными частями ежемесячно, исходя из средней продолжительности дней отопительного периода в году:

0,094,58*7268,58/4,8 =142,31 тенге/м² с НДС.

Согласно Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 норма потребления тепловой энергии на 1 квадратный метр за расчетный период рассчитывается с учетом продолжительности работы системы отопления здания расчетного периода (суток).

Стоимость 1 Гкал и уровень нормы потребления рассчитаны с учетом 143 суток отопительного периода. В случае учета 146 дней расчетного периода стоимость 1 Гкал и норма были бы выше, соответственно и плата за 1 м².

Необходимо отметить, что Департаментом направлено предложение в Акимат Южно-Казахстанской области от 13 апреля 2018 года за № 6-10/932 о внесении дополнений в Постановление об утверждении ежемесячных норм отопительного сезона, после утверждения которых оплата за услуги теплоснабжения будет взиматься от количества дней месяцев отопительного периода.

В сфере защиты прав потребителей Департамент в соответствии с Положением осуществляет разработку предложений по основным направлениям государственной политики в сфере защиты прав потребителей, проводит анализ жалоб потребителей по вопросам защиты прав потребителей, осуществляет информирование, консультирование и просвещение потребителей.

Государственный контроль за деятельностью субъектов предпринимательства осуществляется государственными органами, которым такое право предоставлено Предпринимательским Кодексом и Законами Республики Казахстан.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области.

Еще раз напоминаем, что мнение автора, приславшего статью в рубрику «Народная новость», может не совпадать с мнением редакции.