Специальная мониторинговая группа по борьбе с коррупцией находится в ЮКО

В Южно-Казахстанскую область с 2-х дневным рабочим визитом прибыли члены республиканской Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии РК. Цель визита — широкое вовлечение общества в борьбу с коррупцией, обсуждение актуальных вопросов в сфере общественного контроля.

В первый день визита Специальная мониторинговая группа ознакомилась с работой некоторых учреждений, оказывающих государственные услуги, а также встретилась с государственными служащими и представителями этнокультурных объединений.

В первую очередь, члены республиканской Специальной мониторинговой группы ознакомились с работой областной больницы, где заслушали мнения жителей о качестве услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей встретились с руководством ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

Наряду с этим, в здании областной Ассамблеи народа Казахстана рабочая группа встретилась с членами региональной Специальной мониторинговой группы, а также с председателями этнокультурных центров.

В ходе встречи участники рассказали о деятельности республиканской Специальной мониторинговой группы, а сотрудники Агентства рассказали о качестве оказания государственных услуг и профилактике коррупции.

Вместе с тем, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ЮКО – заведующий секретариата М. Калмуратов рассказал участникам встречи о деятельности этнокультурных центров региона, а также выразил благодарность гостям от имени представителей этнокультурных центров.

В ходе поездки, посетив дебаты среди молодежи региона, члены Республиканской группы специального мониторинга отметили, что сегодня молодежь в Казахстане живет в мире и согласии, а также призвали молодежь страны проявлять активность во всех областях.

Продолжая рабочую поездку члены Специальной мониторинговой группы и сотрудники Агентства ознакомились с работой фронт офиса и средней школы № 24 города Шымкент. Далее прошла встреча с руководителями всех госорганов, акимами городов, районов области и уполномоченными по этике.

Помимо этого, в ходе встречи сотрудники Агентства подчеркнули, что деятельность Агентства направлена на предупреждение нарушений, а не наказание служащих.

Также, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области А. Комекбаев обратился к собравшимся с призывом активно участвовать в реализации подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста», пропагандировать идею изменений в государственных органах, оказывать поддержку проектным менеджерам, а также делиться своим взглядом на реализацию подпрограммы.

Также, он отметил, что сегодня свыше 8,5 тыс. государственных служащих и более 105 тыс. специалистов сферы образования и здравоохранения получают самые востребованные услуги, не посещая ЦОНы.

В Южно-Казахстанской области созданы областные, районные и городские специальные мониторинговые группы, в состав которых вошли представители гражданского общества, видные общественные деятели, а также популярные блогеры.

При этом Специальная мониторинговая группа осуществляет гражданский контроль во всех сферах деятельности и выступает, как связующий мост между государством и обществом.