С 10 апреля 2018 года в Республике Казахстан будет проводиться акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает 365info.kz.
К 1 категории относится новое, использованное или неиспользованное, но обязательно исправное оружие, не утратившее товарный вид.
Ко 2 категории относится использованное или неиспользованное оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты товарного вида, не мешающие его дальнейшему использованию, не требующие устранения, либо устраняемые путем ремонта, не связанного с заменой или восстановлением узлов и механизмов.
К 3 категории относится оружие, не пригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации, ремонт и восстановление которого нецелесообразны по тем или иным причинам.
За каждую гранату, мину, взрывчатое устройство и артиллерийский снаряд подразумевается вознаграждение до 7 МРП (до 16 835 тенге), а за каждые 1000 грамм взрывчатых веществ — до 6 МРП (до 14 430 тенге).
Вознаграждение за виды оружия в МРП
За каждую единицу огнестрельного автоматического нарезного оружия до 100 МРП
1 категория — 240 500 тенге
2 категория — 168 350 тенге
3 категория — 72 150 тенге
За каждую единицу огнестрельного нарезного длинноствольного оружия (винтовки, карабины) до 50 МРП
1 категория — 120 250 тенге
2 категория — 84 175 тенге
3 категория — 36 075 тенге
За каждую единицу огнестрельного нарезного короткоствольного оружия (пистолеты, револьверы) до 40 МРП
1 категория — 96 200 тенге
2 категория — 67 340 тенге
3 категория — 28 860 тенге
За каждую единицу огнестрельного гладкоствольного оружия до 30 МРП
1 категория — 72 150 тенге
2 категория — 50 505 тенге
3 категория — 21 645 тенге
За каждую единицу травматического пистолета или револьвера до 10 МРП
1 категория — 24 050 тенге
2 категория — 16 835 тенге
3 категория — 7 215 тенге
За сданные патроны к нарезному оружию сумма выплаты вознаграждения определяется в следующем порядке:
— 1 патрон калибра более 5,6 мм к нарезному оружию -до 1/35 МРП (до 68, 71 тенге);
— 1 патрон калибра 5,6 ммк нарезному (мелкокалиберному) оружию — 1/115 МРП (до 20,91 тенге).
Что не подлежит вознаграждению?
Не признанные, на основании заключения криминалиста-специалиста, огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом.
Состоящие на учете в ИБД МВД РК «Криминальное оружие» и «Зарегистрированное оружие».
Самодельно изготовленные боеприпасы.
Патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.