С 10 апреля 2018 года в Республике Казахстан будет проводиться акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает 365info.kz.

К 1 категории относится новое, использованное или неиспользованное, но обязательно исправное оружие, не утратившее товарный вид.

Ко 2 категории относится использованное или неиспользованное оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты товарного вида, не мешающие его дальнейшему использованию, не требующие устранения, либо устраняемые путем ремонта, не связанного с заменой или восстановлением узлов и механизмов.

К 3 категории относится оружие, не пригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации, ремонт и восстановление которого нецелесообразны по тем или иным причинам.

За каждую гранату, мину, взрывчатое устройство и артиллерийский снаряд подразумевается вознаграждение до 7 МРП (до 16 835 тенге), а за каждые 1000 грамм взрывчатых веществ — до 6 МРП (до 14 430 тенге).

Вознаграждение за виды оружия в МРП

За каждую единицу огнестрельного автоматического нарезного оружия до 100 МРП

1 категория — 240 500 тенге

2 категория — 168 350 тенге

3 категория — 72 150 тенге

За каждую единицу огнестрельного нарезного длинноствольного оружия (винтовки, карабины) до 50 МРП

1 категория — 120 250 тенге

2 категория — 84 175 тенге

3 категория — 36 075 тенге

За каждую единицу огнестрельного нарезного короткоствольного оружия (пистолеты, револьверы) до 40 МРП

1 категория — 96 200 тенге

2 категория — 67 340 тенге

3 категория — 28 860 тенге

За каждую единицу огнестрельного гладкоствольного оружия до 30 МРП

1 категория — 72 150 тенге

2 категория — 50 505 тенге

3 категория — 21 645 тенге

За каждую единицу травматического пистолета или револьвера до 10 МРП

1 категория — 24 050 тенге

2 категория — 16 835 тенге

3 категория — 7 215 тенге

За сданные патроны к нарезному оружию сумма выплаты вознаграждения определяется в следующем порядке:

— 1 патрон калибра более 5,6 мм к нарезному оружию -до 1/35 МРП (до 68, 71 тенге);

— 1 патрон калибра 5,6 ммк нарезному (мелкокалиберному) оружию — 1/115 МРП (до 20,91 тенге).

Что не подлежит вознаграждению?

Не признанные, на основании заключения криминалиста-специалиста, огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом.

Состоящие на учете в ИБД МВД РК «Криминальное оружие» и «Зарегистрированное оружие».

Самодельно изготовленные боеприпасы.

Патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.