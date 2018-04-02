В Шымкенте пьяный водитель стал виновником гибели двух человек, сообщили в Управлении госязыка и информации ДВД ЮКО.

26 марта 2018 года на трассе Алматы-Ташкент-Термез неподалеку от Шымкента водитель, 1960 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ-21074» в нетрезвом состоянии, совершил дорожно-транспортное происшествие, сбив двух человек.

В результате чего, потерпевшие, мужчина, 1962 года рождения и женщина, 1961 года рождения — родной брат водителя и жена брата, от полученных травм скончались на месте происшествия. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы ДВД ЮКО провели необходимые мероприятия.

Назначены ряд экспертиз. Подозреваемый взят под стражу.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК

«Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных

средств лицами, управляющими транспортными средствами».