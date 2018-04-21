В Шымкенте выбрали самых метких стрелков национальной гвардии

Бойцы из разных воинских частей национальной гвардии страны боролись на военном полигоне за звание самого меткого стрелка.

Задание разделили на два этапа, сначала стреляли по мишеням из пистолета Макарова, а дальше из автомата Калашникова. Первый, пробный выстрел — по 3 пули. Потом и по 10.

Лучшими стрелками выбраны стали солдаты из ВЧ 6698 из Шымкента, вторыми из ВЧ 3650 Алматы, третьими ВЧ 5514 из Талдыкоргана, и четвертыми ВЧ 6506.

Соревнования проходили два дня. Теперь, военнослужащие, занявшие призовые места, будут примут участие уже на республиканском турнире, а дальше в СНГ.

Шуддин Саидов

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