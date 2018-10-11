Солдат Нацгвардии предотвратил побег заключенного в Шымкенте

Солдат Национальной гвардии предотвратил побег заключенного в Шымкенте, передает DailyNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

«9 октября благодаря умелым действиям военнослужащего срочной службы воинской части 6698 Ивана Дорохина был предотвращен побег осужденного из исправительной колонии, расположенного в пределах города Ленгер Туркестанской области», — говорится в сообщении.

В тот день Дорохин стоял часовым на посту караула по охране исправительного учреждения УИС-108. Во время дежурства увидел, как один из заключенных, покинув общий строй, рывком осуществил проникновение во внутреннюю запретную зону колонии.

Рядовой Иван Дорохин, не теряя ни секунды, доложил начальнику караула о происшествии, при этом успел нажать на кнопку СТС, дал предупредительный окрик осужденному и, увидев, что преступник не реагирует, произвел предупредительный выстрел вверх.

В результате умелых и решительных действий гвардейца, осужденный был задержан начальником войскового наряда старшиной Ж. Аскаровым совместно с дежурным помощником начальника исправительного учреждения капитаном юстиции Н. Усенбаевым.

«Гвардеец представлен к поощрению правами вышестоящего командования, а его родителям от имени командира воинской части 6698 уже направлено благодарственное письмо за хорошое воспитание сына», — отмечает пресс-служба.