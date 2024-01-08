Шымкентские гвардейцы спасли девушку

Быстрая реакция гвардейцев спасла жизнь девушке в Шымкенте.

Войсковой наряд воинской части 6506 национальной гвардии РК во главе с рядовым Динмухамедом Молдажановым в ходе несения службы по охране общественного порядка в районе Туран заметили как на улице девушка потеряла сознание.

Незамедлительно доложив о произошедшем дежурному во войсковому наряду военнослужащие вызвали скорую помощь.

По прибытию скорой помощи, пострадавшую доставили в больницу.

«В ходе несения патрульной службы мы стараемся не только следить за общественным порядком, но и оказывать помощь населению. Мы должны первыми прийти на помощь. Это наша задача. Главное, чтобы жизнь человека не была в опасности. Нет ничего лучше благодарности народа», — отметил начальник войскового наряда рядовой Динмухамед Молдажанов.