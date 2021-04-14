В Шымкенте проходят республиканские соревнования по рукопашному бою среди военнослужащих Национальной Гвардии РК, передает Otyrar.kz

За звание лучших сражаются бойцы из 4 региональных командований гвардии. Соревнования посвятили погибшим бойцам в 1995 году на Таджико-Афганской границе.

С первого боя участники выступлений показывают отличные результаты. Как говорят гости соревнований, сложнее всего биться с южанами.

«Сложный бой у меня был, дрался с шымкентским солдатом, очень хорошо подготовлены. Удачи всем желаю и победы. Ну, а Шымкент, как всегда, встречает шикарно», — говорит Роман Миракалиев, военнослужащий ВЧ 6679 г. Павлодар.

Соревнования будут длиться три дня, уже 16 апреля лучшие бойцы получат дипломы и памятные подарки.

Шуддин Саидов