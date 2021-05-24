Казахстанские стрелки завоевали 4 медали престижного международного турнира в Италии.

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Амалия Кудрявцева (г.Шымкент) в финале завоевала бронзовую медаль в упражнении «skeet» среди юниорок.

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Мария Дмитриенко и Хасянов Виктор представители г.Шымкент в парном упражнении «trap-mix» стали чемпионами данного турнира, завоевав золотую медаль!

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В упорной борьбе финала упражнения «trap» среди юниорок шымкентская спортсменка Анастасия Прилепина завоевала серебряную медаль!

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В финальном зачете упражнения «trap» среди юниоров Кызылординский спортсмен Алишер Айсалбаев в сильней борьбе завоевал серебряную медаль!

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В г.Тодди (Италия) с 14 по 24 мая 2021 года сборная команда Казахстана по стендовой стрельбе принимала участие в международном турнире Green Cup!

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Копилка медалей на 23 мая — 4 медали!