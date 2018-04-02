В августе прошлого года вечером в дежурную часть Арысского РОВД поступило сообщение об обнаружении трупа в одном из частных домов. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель.

Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что 20-летний мужчина во время вспыхнувшей ссоры во время распития спиртных напитков, ударил знакомого железным предметом несколько раз и убил. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он попытался избавиться от тела и вещественных доказательств.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 99 УК РК (Убийство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Арысского РОВД по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Арыси Петр Ананьев, 1998 года рождения.

В ходе следствия полицейские провели досудебное расследование по факту убийства и направили материалы в суд.

В настоящее время подозреваемому вынесли приговор. Согласно решению суда, 20-летний Петр Ананьев приговорен к 11 годам лишения свободы.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО