В ходе ОПМ «Регистрация» в Шымкенте было проверено более 15 000 домов, 11012 из них – квартиры, 5126 – частные дома.

В результате было выявлено 1399 административных правонарушений. При этом, больше всего правонарушений зарегистрировано на территории Аль-Фарабийского района – 471. На втором месте – Абайский район – 351 правонарушение, на третьем – Каратауский – 277 правонарушений. Меньше всего правонарушений – 30 зарегистрировано на территории Енбекшинского района.

959 граждан привлечены к административной ответственности по 492 статье адмкодекса РК за проживание без регистрации по месту жительства. 644 были взяты на учет в ДВД. Для выяснения их личностей в приемники–распределители были доставлены 29 граждан без документов.

Напомним, ОПМ «Регистрация» проводилось в период с 24 по 28 апреля. Цель мероприятия – выявление лиц, не имеющих регистрацию по месту проживания.

Добавим, что с 10 мая начнется второй этап ОПМ «Регистрация». Поэтому напоминаем жителям, что нахождение без документов либо с просроченным удостоверением личности, а также проживание без регистрации влечет за собой штраф в размере 7 МРП (размер 1 МРП в 2018 году – 2405).