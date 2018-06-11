В ходе реализации президентской программы «Цифровой Казахстан» ТОО «Онтустик Жарык Транзит» приступило к внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

В этом году компания планирует установить более 4-х тысяч модернизированных счётчиков, в том числе и в десяти многоэтажных домах.

Установка автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии в Абайском районе Шымкента идёт полным ходом. Энергетики прокладывают новые сети и оборудование в жилых домах на улице Байтурсынова.

Это событие стало приятной новостью для местных жителей. Перед модернизацией энергосистемы, энергетики провели с населением разъяснительную работу, заручившись поддержкой жильцов многоэтажек, которые уже могут наблюдать результаты нововведений.

«Один из главных положительных моментов в проводимой модернизации заключатеся в том, что энергетики делают всё за свой счёт — меняют сети и счётчики. Это очень большая помощь для простого народа», — поделился житель города Буркыт Нурбеков.

Новые линии имеют массу преимуществ перед старым оборудованием. Информация о расходе энергии с новых счётчиков через модемы будет поставляться на трансформаторные мини-станции, а уже с них посредством сотовых операторов данные будут поступать в общую компьютерную базу. Таким образом энергетики всегда будут знать сколько потребитель израсходовал электричества, и отпадёт необходимость в визите контролёра в вашу квартиру.

«Первое, что отмечу — улучшение качества поставляемой энергии. И если что-то вдруг случится у меня с домашней электросетью, то сообщать диспетчеру не обязательно. На станции аварийную ситуацию увидят и смогут принять необходимые меры. Ещё одна положительная сторона — не будут приходить к нам контролёры. Я считаю, это очень хорошо, что мы перешли на электронный учёт», — Андрей Григориади, житель города.

Автоматическая система коммерческого учёта электроэнергии предназначена для автоматизации таких функций как: сбор с электросчетчиков показаний электроэнергии с заданным интервалом и обработке общей информации;

— передаче данных с устройства сбора и передачи данных на сервер автоматической системы; формирования базы данных текущего и долговременного учета принятой и

отданной электроэнергии по каждой точке учета, формированиию балансов электрической энергии по отдельным группам счётчиков, по фидерам 0,4кВ, определении потерь электроэнергии при её передаче в сетях с напряжением 0,4 кв.

Всего же до конца года в Абайском районе, энергетики планируют подключить к новой энергосети 1400 абонентов.

Данияр Худайбергенов