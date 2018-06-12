В 2019 году в рамках программы «7-20-25» банки получат 200 млрд тенге.

Средства будут направлены на ипотечное кредитование, сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев на заседании правительства. В перспективе сумма достигнет 1 трлн тенге, что, как ожидается, повлечет удвоение ипотечного портфеля банков до 2 трлн тенге, сообщил 365info.kz

«200 млрд тенге банки получат на пять лет в рамках запускаемой программы инвестиций средств ЕНПФ в облигации банков. Поскольку размещение облигаций предполагает обязательное паритетное участие рыночных игроков, банки удвоят сумму привлечения», — цитирует Акишева пресс-служба регулятора.

По его словам, с учетом новых займов в рамках программы оздоровления, «7-20-25» и облигационной программы ЕНПФ общая сумма длинного фондирования банков увеличится на 3,5 трлн тенге к 2021 году. Эти показатели обеспечат достаточное предложение длинных кредитных ресурсов.