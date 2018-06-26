Внучка президента Казахстана Венера Назарбаева вышла замуж и стала главным ньюсмейкером в казахстанских СМИ. Расскажем несколько фактов из биографии юной невесты, сообщил sputnik.

Венера Назарбаева – дочь председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана Дариги Назарбаевой.

Внучка президента Нурсултана Назарбаева Венера родилась 5 мая 2000 года. В интервью журналу «Огонек» Дарига Назарбаева в 2003 году рассказывала, что Венера родилась в Вене.

«Роды проходили в пятницу, что по-итальянски звучит как «венерди». Кроме того, в тот день, 5 мая 2000 года, был парад планет. Созвездию Тельца, под которым родилась дочь, покровительствует Венера. Словом, все подводило меня к единственно верному выбору имени», — делилась Дарига Назарбаева.

Со слов Дариги Назарбаевой, она уехала в Европу, так как боялась, что «казахские медики в силу излишнего рвения могут перестараться, навредить».

В свои 18 лет Венера успела попробовать себя в творчестве: пела на ретро-фестивале «Алма-Ата, моя первая любовь», концертах и даже, будучи 11-летней, сыграла в фильме «Байконур» эпизодическую роль дочери пастуха.

«Было очень тяжело нести двух козлят, которые весили по четыре килограмма, потом я пришла домой и просто вырубилась», — рассказывала в 2011 году о своем дебюте в кино Венера.

В минувшую субботу Венера вышла замуж за представителя династии Чайжунусовых — 22-летнего юриста Далена. Церемония их бракосочетания прошла в Алматы.