Руководители четырех акиматов города и некоторых отделов выступили с отчетами перед депутатами маслихата Шымкента. Далеко не все отчеты удовлетворили народных избранников.

102 млрд тенге — таким был городской бюджет прошлого года. Видимо, сумма оказалась настолько неподъемной, что ее не успели освоить. В результате 157 млн. тенге так и повисли в воздухе. Депутаты недоумевают, почему так получилось?! Причина банальна — сроки проведения тендеров.

«На организацию курсов по робототехнике в школах города конкурс прошел очень поздно – в конце года. В результате подрядчик так и не успел поставить необходимую технику. Еще 33 подрядчика также не выполнили тендерных обязательств в срок и на них мы подали в суд», — ответил на вопрос народных избранников руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Кенжебек Жанбосынов.

Руководители районных акиматов держат ответ за проведение коммуникаций в населенные пункты Шымкента. Что касается качества работы пассажирского транспорта, то обтекаемый ответ: «Мы только можем что-либо предложить», депутатов категорически не устроил. Они уверены, что ограничиваться предложениями могут только чиновники, равнодушные к судьбе простых людей.

«Есть такие работники, которым задаешь вопрос, а они отвечают, что это не их работа. Как так, вы госслужащие, и вы должны нести ответственность», — возмущаются депутаты.

Депутаты призвали чиновников рассмотреть возможности решения проблем своего электората. В частности, решить вопрос с мусорным полигоном. Старый закрыт, новый не отвечает требованиям, а в результате страдает население. Народные избранники потребовали создать специальную комиссию, которая и разберется, почему вместо решения проблемы под названием «городская свалка» у миллионника появился целый проблемный полигон.

Саида Турсуметова