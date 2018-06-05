Сегодня, в ходе внеочередной 29 сессии гормаслихата было подписано совместное решение акимата и маслихата Шымкента об инициировании присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения. Теперь этот документ предстоит рассмотреть депутатам маслихата ЮКО.

В соответствии с законом Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года №2572- ХІІ «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», к городам республиканского значения относятся населенные пункты, имеющие особое государственные значение или с численностью населения, превышающей миллион человек.

Выступая перед народными избранниками, глава Шымкента подчеркнул – на сессии подписан исторический документ, который является началом большой работы по приданию Шымкенту статуса города республиканского значения.

Статус города-миллионника предусматривает новые возможности. Эти положительные изменения коснутся как всех сфер развития города, так и каждого жителя в отдельности.

«Планов много, и все они могут быть исполнены только при поддержке и участии депутатов маслихата и жителей города», — подчеркнул глава Шымкента Нурлан Сауранбаев.