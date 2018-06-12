В Шымкенте начали продавать местные арбузы и дыни. Плоды из районов уже появились на прилавках овощных магазинов и городских рынков. Правда, не секрет, что горожане побаиваются покупать первую партию. Мы решили выяснить, можно ли лакомиться бахчевыми уже сейчас.

В Шымкенте начали продавать местные арбузы и дыни. Урожай бахчевых из районов уже появился на прилавках овощных магазинов и городских рынков. Не секрет, что горожане побаиваются покупать первую партию. Потому мы решили выяснить, можно ли лакомиться бахчевыми уже сейчас.

На оптовом рынке «Жибек жолы» в ряд выстроились машины, груженные арбузами и дынями. Ранние бахчевые доставили из Жетысая. В этом году урожай поспел позже обычного из-за погодных условий. Зато цены дешевле чем в прошлом году, отмечают продавцы.

В этом году арбузы и дыни мельче. По ценам бахчевые доступнее, по сравнению с прошлым годом. Так, дыни от 100 тенге за килограмм, в прошлом году от 200 было.

Специалисты, проверяющие уровень нитратов в бахчевых, заявляют — для людей эти арбузы и дыни опасности не представляют. Но тем не менее, призывают, особо на эти сезонные сладости не налегать. В силу индивидальных особенностей каждого организма, не ясно как поведет себя конкретный. Особенно чревато последствиями употреблять бахчевые после молочных и спиртных напитков.

Южноказахстанская бахчевая продукция пользуется спросом. Ее отправляют в другие области страны и за ее пределы — в страны СНГ.