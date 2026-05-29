Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Аграрии Туркестанской области начали сбор первого урожая арбузов

Аграрии Туркестанской области начали сбор первого урожая арбузов

-
Редактор Юлия Машковская
-
8
Фото министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Фермеры Жетысайского района Туркестанской области начали сбор первого в этом году урожая арбузов.

Крестьянское хозяйство «Бахарам» получает воду по каналу К-30. Аграрии благодарят Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» за обеспечение стабильной и своевременной подачи поливной воды.

«В этом году выращиваем арбузы на 10 гектарах. Сейчас ведем активную работу по сбору первого урожая. Проблем с водой у нас не было, за что спасибо Министерству водных ресурсов и ирригации», — сообщил председатель крестьянского хозяйства «Бахарам» Шакирбой Раджапов.

С начала текущего года на нужды сельского хозяйства Туркестанской области подано более 1 млрд кубометров воды. Из них 307 млн кубометров приходятся на Жетысайский район.

Для полива бахчевых культур в Жетысайском районе подано 53,8 млн кубометров воды. В настоящее время в районе продолжаются работы по орошению бахчевых культур, овощей и люцерны.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.