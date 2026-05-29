Аграрии Туркестанской области начали сбор первого урожая арбузов

Фермеры Жетысайского района Туркестанской области начали сбор первого в этом году урожая арбузов.

Крестьянское хозяйство «Бахарам» получает воду по каналу К-30. Аграрии благодарят Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» за обеспечение стабильной и своевременной подачи поливной воды.

«В этом году выращиваем арбузы на 10 гектарах. Сейчас ведем активную работу по сбору первого урожая. Проблем с водой у нас не было, за что спасибо Министерству водных ресурсов и ирригации», — сообщил председатель крестьянского хозяйства «Бахарам» Шакирбой Раджапов.

С начала текущего года на нужды сельского хозяйства Туркестанской области подано более 1 млрд кубометров воды. Из них 307 млн кубометров приходятся на Жетысайский район.

Для полива бахчевых культур в Жетысайском районе подано 53,8 млн кубометров воды. В настоящее время в районе продолжаются работы по орошению бахчевых культур, овощей и люцерны.