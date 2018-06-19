С начала этого года в ЮКО вода уже унесла 9 жизней.

В связи с этим на водоемах Южного Казахстана совместно с полицейскими проводятся рейдовые мероприятия, цель которых — предотвращения несчастных случаев. Cотрудники областного департамента по ЧС провели брифинг, на котором объявили о начале купального сезона и выступили с рекомендациями поведения на воде.

Последние трагедии на воде произошли в Сарыагашском и Отырарском районах. Теперь для безопасности отдыха жителей области там установлены временные спасательные пункты. Такой же пост специалисты Департамента по ЧС планируют открыть в Шардаре.

Под спасательный пункт местные власти выделили землю и денежные средства. Тем не менее люди продолжают гибнуть в воде, хотя по сравнению с прошлым годом число погибших сократилось. В 2017-м году на этот период было зарегистрировано 14 несчастных случаев.

Талгат Досалиев, начальник отдела ДЧС ЮКО: » В этом году у нас было зарегистрировано 9 несчастных случаев в водоёмах. В семи из них погибли несовершеннолетние. Главная причина гибели детей — недосмотр родителей. В основном они тонули в каналах, арыках, бассейнах и других закрытых водоемах. На охраняемых объектах не было зарегистрировано ни одного случая гибели людей».

Сегодня в области насчитывается 23 аквапарка и 83 зоны отдыха, где жители области могут в жаркое время купаться. Но на них сотрудники департамента по ЧС не дежурят. Спасательный отряд насчитывает 94 специалиста при необходимости 120 человек, и охватить все водоёмы они не в состоянии. Поэтому контроль за безопасностью отдыхающих лежит на плечах администрации зон отдыха.

Орынбасар Тортбаев, руководитель оперативного спасательного отряда ДЧС ЮКО:

«Безопасность отдыхающих должна обеспечить администрация аквапарков и зон отдыха. Мы же можем посодействовать им в подготовке водных спасателей из числа персонала. Для этого они должны с письмом обратиться к нашему руководству. Мы покажем приёмы спасения людей в водоёме, научим как извлекать тонущего из воды, как обращаться со спасательным оборудованием, а после окончания учёбы дадим свидетельство».

Кроме того специалисты по чрезвычайным ситуациям усилили контроль за местами массового отдыха южноказахстанцев. Регулярно совместно с полицейскими, спасатели проводят рейды на берегах водоёмов, выявляя нетрезвых отдыхающих, так как употребление спиртных напитков в общественных местах является административным нарушением.

В ходе рейдов были выявлены 7 жителей области, находившиеся в нетрезвом состоянии во время купания. На них были наложены административные штрафы на общую сумму 84 тысячи тенге.

Данияр Худайбергенов