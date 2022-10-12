ДЧС: Искали утонувших студентов, а нашли труп женщины

Найденное 10-го октября спасателями тело оказалось женским, и оно не принадлежит одному из двух утонувших индийских студентов, как это было заявлено накануне.

Талгат Досалиев, начальник управления ликвидации ЧС ДЧС Туркестанской области прокомментирова ситуацию.

«Нам позвонили полицейские и сообщили, что тело, которое мы нашли в 12-ти километрах от того места, где 26-го июня утонули двое индийских студентов, принадлежит женщине. По тому состоянию, в котором находился труп в момент его обнаружения, было трудно определить пол. На утонувшей были надеты брюки, поэтому мы и подумали, что это найденное тело принадлежит мужчине. По лицу определить было нельзя, так как утонувшая долго пролежала в воде. Кроме того, волосы на ее голове, как и часть кожного покрова, отсутствовали», — рассказал Досалиев.

По словам представителя ДЧС, никто не предполагал, что в каньоне реки Аксу, кроме утонувших студентов из Индии, есть другие утонувшие.

Даурен Таубаев, начальник аварийного спасательного отряда ДЧС Туркестанской области:

«В июне этого года гражданины Индии утонули в реке Аксу. 10-го октября в 13:15 в ходе непрерывных поисковых работ в полутора километрах ниже северной стороны села Ханарык от реки Аксу спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили тело одного человека. В результате заключения медицинской экспертизы установлено, что труп, обнаруженный в ходе поисково-спасательных работ, не является гражданином Индии. Найденное тело было передано сотрудникам полиции для установления личности. В ДЧС Туркестанской области ранее не поступало информации о том, что утонул другой человек»

Дело находится на контроле правоохранителей Туркестанской области. Ведется досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

«На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. При проверке установлено, что найденный на правом берегу реки труп из-за долгого нахождения в воде не удалось опознать. Была проведена экспертиза. Согласно заключению экспертизы выяснилось, что труп принадлежит женщине. Данный факт зарегистрировали в Толебийском РОП», — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Поиски утоновших студентов из Индии продолжат. Спасателями принято решение вернуться на место трагедии.