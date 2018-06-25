Для очищения областного центра Туркестанской области выдали специальную технику. Ключи от автотранспорта торжественно вручил аким города А. Усербаев.

Современная техника имеет возможность одновременно выполнять несколько функций. К примеру, автотранспорт с опрыскивателем в летнее время может подметать и чистить водой, а зимой — растапливать лёд и убирать снег. В целом, общая стоимость восьми единиц спецтехники составляет 189 млн. 165 тыс. тенге.

Градоначальник отметил, что одной из поставленных задач является соблюдение и сохранение чистоты города.

«На сегодняшний день Туркестан – это уже не город районного значения, как было ранее, а город, который превратился в областной центр. В этой связи перед нами ставятся большие задачи. В настоящее время самый актуальный вопрос для Туркестана — чистота города и работы по озеленению и благоустройству.

Необходимость оснащения и увеличения количества специальной техники для активизации работ по очистке города являются одним из основных задач. В данном направлении со стороны акимата города регулярно проводятся мероприятия», — сказал А.Усербаев.

Аким города подчеркнул, что будут реализованы ряд конкретных мероприятий для дальнейшего развития динамики областного центра и совершенствования необходимых направлений, увеличения логистических возможностей города, а также развития Туркестана в качестве туристического центра. Кроме того, аким города отметил, что в ближайшее время в ходе работы будут поставлены большие задачи и обязанности.