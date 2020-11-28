Водитель Mercedes нарушил ПДД в Туркестане и выложил видео в соцсеть, сообщает Otyrar.KZ.

В ходе мониторинга социальных сетей на странице одного из пользователей Facebook полицейские выявили факт грубого нарушения ПДД, допущенного водителем Mercedes.

На видео неизвестный мужчина выезжает на полосу встречного движения на одной из улиц Туркестана. На установление и задержание нарушителя ориентировали сотрудников местной полицейской службы УП города Туркестан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы патрульный полиции установили личность водителя указанной автомашины. Им оказался житель областного центра, в отношении которого полицейские составили административный протокол.

Автомашину нарушителя Mercedes-Benz E280 стражи порядка водворили на штрафстоянку.