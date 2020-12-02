В Туркестане отметили новоселье 420 семей. Аким духовной столицы вручил ключи от квартир, передает Otyrar.kz

Большинство из очередников ждали свои квадратные метры годами и жили в развалинах. Журналисты увидели в каких условиях приходилось людям жить.

Стены дома могут развалиться в любой момент. В таких условиях семья жила Сыздыковых жила несколько лет, починить и построить новый средств не было, ждали очередь. Показывать свое прежнее жилье Сара Сыздыкова стесняется, мало того звать в дом гостей не только стыдно, но и опасно.

«Жили в таком доме, вернее в одной комнате, наконец-то дождались очереди, теперь счастливы. Теперь будем жить в нормальной квартире. Слава Богу все закончилось. Я работаю и муж работает, но вот не хватало денег, надеемся что все будет хорошо. Спасибо за помощь, пусть наш народ никогда не знает бед», — говорит Сара Сыздыкова.

Ключи в Туркестане получили 420 семей, они будут жить в новых квартирах по государственной программе арендное жилье. Платить они будут только за коммунальные услуги, только продать жилье люди сразу не смогут, в собственность им квартиры передадут только через определенное время. Среди очередников малообеспеченные семьи, инвалиды и другие категории граждан.

«Эти квартиры в новых домах, очередники должны будут платить только за коммуналку. Сейчас на очереди стоит около 11 тыс. граждан, все квартиры они получат в новом городе, где строятся многоэтажки. Все дома практически готовы, коммуникации подведены», — пояснили в акимате г. Туркестана.

К слову, с момента приобретения статуса областного центра, численность населения в Туркестане увеличилась, подскочила резко и стоимость арендного жилья, если два года назад в Туркестане можно было арендовать квартиру в среднем за 10-20 тыс. тенге в месяц, сейчас эта цифра выросла в 10 раз.

11797 очередников Туркестана смогут увидеть последовательность в очереди через сайт egov. Напоминаем, что при наличии каких-либо вопросов или предложений вы можете бесплатно позвонить по номеру 109, отправить запросы через приложение Amazing Turkistan или позвонить на диспетчерский номер Народного офиса +77020325732.

Шуддин Саидов