Пенсионный возраст в каждой стране свой. И средняя ожидаемая продолжительность жизни тоже. «Настоящее время» сравнило эти показатели и выяснили, в каких странах бывшего СССР дольше всего живут на пенсии, сообщает ca-news.

На первом месте оказался Узбекистан со средним показателем 29,7. При ожидаемой продолжительности жизни 75 для женщин и 69,7 года для мужчин – у жительниц Узбекистана есть шанс прожить на пенсии в среднем 20 лет (они выходят на пенсию в 55 лет), у мужчин – 9,7 (они выходят на пенсию в 60 лет).

На втором месте с небольшим отрывом (средний показатель – 29,6) оказалась Россия. Россияне сегодня – до принятия пенсионной реформы, которая планирует увеличить пенсионный возраст – могут прожить на пенсии 6,4 года (средняя продолжительность жизни у них – 66,7), у россиянок – 23,2 года (в среднем женщины живут 77,2 года).

На третьем месте – Беларусь (с показателем – 27). Здесь женщины имеют шанс прожить на пенсии чуть более 21 года, мужчины – почти 6 лет.

Антирейтинг по продолжительности жизни на пенсии возглавляет Казахстан. Средний показатель жизни на пенсии – 8,05. Женщины в этой стране живут в среднем 75 лет, так что, уйдя на пенсию в положенные по закону 63 года, они смогут прожить еще чуть более 12 лет. Мужчины также уходят на пенсию в 63 года, но при средней продолжительности жизни почти 67 лет они не проживут на пенсии и четырех лет.

Если сравнивать показатели отдельно по мужчинам и женщинам, лучше всего ситуация в России – здесь женщины проживают на пенсии более 23 лет. На втором месте про продолжительности жизни на пенсии – Беларусь (21 год), на третьем – Узбекистан (20 лет). Меньше всего живут на пенсии в Казахстане и Молдове (чуть более 12 лет).

Больше повезло мужчинам, которые проживают в Узбекистане. Они имеют все шансы прожить после выхода на пенсию почти 10 лет. Это самый высокий показатель среди жителей бывшего Советского Союза. Украина на втором месте – мужчины при средней ожидаемой продолжительности жизни 67,6 года на пенсии живут 7,6 года. Российские мужчины оказались на третьем месте – на пенсии они проживают чуть меньше шести с половиной лет.