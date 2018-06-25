В Туркестанской области произошло ДТП. На трассе Сарыагаш-Шымкент на территории Казыгуртского района возле аула Рабат столкнулись автомашина «Мазда» и микроавтобус «Sang Yong Istana».

По предварительным данным в микроавтобусе находились 10 человек, четверо — граждане Узбекистана. В результате ДТП трое человек погибли. Очевидцы говорят, что после того как легковой автомобиль влетел в микроавтобус, он опрокинулся в кювет.

«В БСМП Шымкента поступили пострадавшие в ДТП в Казыгуртском районе. Четверым с легкими повреждениями оказана медпомощь, они отправлены на амбулаторное лечение, трое пострадавших в реанимации, двое в травматологии», — рассказал заведующий приемным отделением БСМП Шымкента Алмас Байбеков.

Причины и виновник ДТП устанавливаются.

Тела погибших доставлены в морг.