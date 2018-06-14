Праздничный айт намаз в регионах Казахстана начнется в разное время — в 06:00, 06:30, 07:00 и 07:30, сообщает muftyat.kz.

По решению Совета Улемов трех соседних стран — Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, праздник Ораза айт в этом году начнется 15 июня.

Духовное управление мусульман Казахстана составило время начала айт намаза по городам Казахстана. Айт намаз в разных регионах начинается в разное время.

Например, в Алматы, Алматинской области и Караганде он начинается в 06:00, а в Астане – в 07:00. Также в 07:00 праздничный намаз начнется в Актобе, Актау, Атырау, Кызылорде, Павлодаре, ВКО, Семее и Жезказгане. Чуть раньше, в 06:30 айт намаз будут читать в мечетях Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях и в городе Талдыкоргане. В более позднее время – 07:30 айт намаз будут читать в Костанае, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Таким образом, алматинцы и карагандинцы раньше всех встретят праздник Ораза айт.

Время айт намаза по городам Казахстана:

1. Астана — 07:00

2. Алматы — 06:00

3. Алматинская обл. — 06:00

4. Актобе — 07:00

5. Акмолинская область — 07:30

6. Атырау — 07:00

7. Актау — 07:00

8. ЗКО – 06:30

9. Жамбылская область — 06:30

10. Караганда — 06:00

11. Костанай — 07:30

12. Кызылорда — 07:00

13. ЮКО — 06:30

14. Талдықорган — 06:30

15. Павлодар — 07:00

16. ВКО — 07:00

17. СКО — 07:30

18. Семей – 07:00

19. Жезказган – 07:00