Два месяца без питьевой воды! С таким громким заявлением в редакцию ТК «Отырар TV» обратились жители села Первомаевка Толебийского района ЮКО. По словам сельчан, трудности с подачей питьевой воды у них начались еще в начале этого года.

Однако, представители местной исполнительной власти заявляют обратное: вода есть! Как на самом деле обстоят дела, и есть ли на самом деле живительная влага в домах первомаевцев выяснял корреспондент Бахром Абдуллаев.

«У нас воды в домах нет, а на улицах подобных искусственных родников полным полно. И это из-за порывов трубопровода они бьют фонтанами. Никто не ликвидирует аварии. В результате мы платим за то, что не используем», — жалуются жители.

Частые перебои с питьевой водой и молчание чиновников не на шутку рассердили жителей улицы Дуйсенбая Аширбаева села Первомаевка Толебийского района Южного Казахстана. Сложившаяся ситуация просто невыносима, — признаются люди. Некоторые сельчане не в силах сдержать эмоции.

«Что мне делать, как быть… Воды по долгу не бывает. Мне 84 года, я живу одна. Как мне носить воду, я уже устала, я не могу так жить», — рассказывает и плачет Маокил Пошахай, жительница села Первомаевка ЮКО.

«Воду нам дают лишь в конце месяца, аккурат за день до сбора денег за ее потребление. День есть, два есть, деньги собрали и воды уже нет… Это издевательство. Мы столько раз обращались в акимат и в организацию «Сайрам су». Вот только никто нас не слушает», — дополняют рассказ о своей проблеме сельчане.

Поговорив с местными жителями и узнав все обстоятельства, на место схода были приглашены представители местной исполнительной власти и ГКП «Сайрам су». Вот только слушать «отговорки» чиновников сельчане уже не хотели.

Конфликт удалось исчерпать и успокоить граждан лишь после того, как главный инженер ГКП «Сайрам су» разъяснил причины перебоя с подачей питьевой воды.

«Вы поймите правильно, сейчас вода в роднике пропала. И по этому уровень воды резко упал. Сейчас мы определили новый источник воды в горах. Пусть со мной проедут несколько человек из вашего села, которым вы доверяете, и они сами убедятся в том, что уровень воды действительно упал.

Вы дайте мне неделю времени и я нормализую подачу воды. Кроме того, ремонтная бригада уже скоро освободится и мы устраним порывы на трубопроводе. Я прошу лишь одну неделю и вода у вас будет», — пообещал он.

В итоге предложение чиновника жители Первомаевки приняли. Сельчане надеются, что в их домах живительная влага польется не маленькой струйкой, а хорошим напором уже к концу нынешней недели.

А мы будем следить за ситуацией и дальше. А через неделю расскажем о том, дождались ли жители Первомаевки живительную влагу.