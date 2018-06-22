Возвращение Абдрахимова на пост акима Шымкента по-своему уникально — чиновники в Казахстане редко попадают на одну и ту же должность. Эксперты выдвигают две версии. Первая: возможное недопонимание с Мауленом Ашимбаевым. Вторая: Абдрахимова готовят в министры, как сообщает портал 365info.

«Дважды в одну реку не войдешь» — гласит известная поговорка. Но это не про Габидуллу Абдрахимова, которого вновь назначили на пост акима Шымкента — нового города республиканского значения. До этого 7 месяцев эту должность занимал Нурлан Сауранбаев.

Зачем?

По мнению политолога Максима Казначеева, по всей видимости, президент решил, что работа Абдрахимова на посту акима Шымкента была достаточно динамичной и в плане развития города, и в плане позиционирования региональных властей.

Мог сыграть роль и такой нюанс: скорее всего, потенциал Абдрахимова в центральных органах власти оказался невостребованным, вследствие чего и было принято решение вернуть его на региональный уровень.

«Имиджевое позиционирование на посту акима было более ярким. А находясь в администрации президента, он все-таки оказался не на пике информационных потоков», — отмечает политолог.

Переходной этап?

И добавляет, что ждать от Абдрахимова особо нечего. Будет воспроизведена та же самая работа, что и ранее, на протяжении предыдущих нескольких лет.

«Должность главы Шымкента — достаточно интересная позиция в плане «обкатки» молодого топ-чиновника. Возможно это подготовка на позицию министерскую или даже вице-премьерскую.

Очень важно посмотреть, насколько прочными окажутся на момент возможного предстоящего его следующего переназначения связи его внутриэлитной группы. Сейчас они смогли пролоббировать его переназначение на позицию акима Шымкента, а дальше?

В случае если работа в должности акима окажется успешной, большой вопрос, смогут ли покровители Абдрахимова обеспечить его прохождение на еще более высокую позицию. Все решится к началу нового избирательного цикла — 2020-2021 годам», — утверждает он.

Молодой и опытный

Экономист Магбат Спанов, в свою очередь, отмечает, что сегодня в правительстве делается ставка на молодых и образованных людей. А у Габидуллы Абдрахимова очень большой послужной список.

«Правда, мне немного жаль, что не дали реализовать все замыслы Нурлану Сауранбаеву. Это один из самых сильных управленцев в нашей стране. Хотя и не такой публичный, как Абдрахимов. Думаю, его надо использовать в качестве руководителя какого-нибудь из регионов», — считает экономист.

Не угодил и подвинули?

Политолог Султанбек Султангалиев отмечает, что социально-экономическая ситуация в Шымкенте достаточно сложная. И для умелого исправления имеющихся недостатков нужен был не просто опытный администратор. Нужен человек, уже имевший практический опыт работы в специфических условиях большого города. Тот, который зарекомендовал себя в основном с положительной стороны в глазах населения и который умеет ладить с местными своенравными региональными элитами.

«В возвращении Абдрахимова сыграло роль неудачное стечение обстоятельств во внутренних играх в руководстве «Нур Отан».

Молодой и креативный секретарь партии практически никак не проявил себя на этом важном политическом посту. Возможно, имело место недопонимание с новым первым заместителем председателя партии — жестким политиком и холодным интеллектуалом Марленом Ашимбаевым, которому претят любые неоправданно эпатажные шаги.

В тоже время терять ценного и перспективного чиновника, обладающего редким даром находить общий язык с народными массами, было бы крайне непрагматично», — говорит Султангалиев.

А шымкентцы только «за»!

Немаловажным фактором является и популярность Абдрахимова среди жителей города. А ведь он сумел завоевать его всего за два года руководства Шымкентом.

«Это очень редкий случай в практике государственного управления, когда мнение населения имело определенный вес при принятии решения по кадровому вопросу. Анализ прежней деятельности Абдрахимова на посту акима приводит к выводу, что молодой чиновник уделял большое внимание развитию городской инфраструктуры, малого и среднего бизнеса.

Причем не ограничивался сугубо кабинетной работой, но и сам систематически и без всякого официоза, столь присущего, к сожалению, нашей бюрократии, выезжал на строящиеся или ремонтируемые объекты. Полагаю, что теперь, с приданием Шымкенту статуса города республиканского значения и соответственно увеличению финансирования из госбюджета, возможностей и механизмов для улучшения жизни городского населения у старо-нового акима будет существенно больше», — считает политолог.