В этом году электрические сети в Мактааральском районе обновятся на 40 процентов. Сейчас работы в самом разгаре. Модернизация сетей проводится в рамках инвестиционной программы ТОО «Онтустик Жарык Транзит».

В этом году работы по модернизации электрических сетей Мактааральского района Южно-Казахстанской области начались в марте. Энергетики меняют трансформаторы и электропровода, вместо прежних деревянных столбов устанавливают новые и более долговечные железобетонные опоры. В густонаселённом районе специалисты ТОО «Онтустик Жарык Транзит» должны успеть обновить электросети в 25 населённых пунктах.

Рассказывает Сапар Томашев, главный инженер Мактааральской РЭС: «В этом году в окрестностях Мырзашоля установлено 13 новых трансформаторов. Число жителей в этом регионе растёт и возникает необходимость в новых мощностях. Реализация инвестпрограммы, безусловно, даст положительный эффект, направленный на дальнейшую стабильную подачу электроэнергии потребителям».

Такое внимание ТОО «Онтустик Жарык Транзит» к мактааральцам, конечно, радует местных жителей.

Запланированные на этот год работы по модернизации сетей энергетики планируют закончить в октябре. Работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком.

Сама же инвестиционная программа ТОО «Онтустик Жарык Транзит» рассчитана до 2022 года. Результаты реализации программы смогут увидеть жители всех районов области.

Данияр Худайбергенов

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